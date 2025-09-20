Visites du château de Kergroadez Journées Européennes du Patrimoine Brélès

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Participez à la visite commentée à Kergroadez, un évènement captivant qui vous plonge dans l’histoire fascinante du château de Kergroadez. Découvrez son architecture unique et explorez les salles de son logis seigneurial.

Cette visite est une occasion idéale pour les adultes et les enfants d’apprendre tout en s’amusant. En plus de la visite, des ateliers DIY (Do It Yourself) sont proposés, permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances sur le patrimoine architectural de Kergroadez. Ne manquez pas cette chance de vivre une expérience enrichissante et interactive au cœur de l’histoire.

Les visites durent 30 minutes et les départs sont organisés toutes les 45 minutes. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

