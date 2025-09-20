Visites du Château de La Faye château de la faye Olmet
Visites du Château de La Faye 20 et 21 septembre château de la faye Puy-de-Dôme
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire
exposition de la maquette au 1/50e
chantier vivant de restauration de la grange : rencontre avec les bâtisseurs bénévoles
jeu de boules carrées
château de la faye 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
LaFAYEssociation