Visites du Château de La Faye château de la faye Olmet

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire

exposition de la maquette au 1/50e

chantier vivant de restauration de la grange : rencontre avec les bâtisseurs bénévoles

jeu de boules carrées

château de la faye 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

LaFAYEssociation