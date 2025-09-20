Visites du château de La Guionie Château de la Guionie Lempzours

Visites du château de La Guionie 20 et 21 septembre Château de la Guionie Dordogne

Détail des tarifs en description. Réservation obligatoire au 06 60 80 67 28. Prévoir de bonnes chaussures pour visiter la cave et pour la randonnée.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:40:00

Visite apéritif

De 10h00 à 12h30

Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, suivie d’un apéritif en compagnie des propriétaires.

Tarifs : 11 € / adulte – 5 € pour les moins de 16 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans

Visite simple

De 15h00 à 16h40 le samedi et le dimanche

De 17h00 à 18h40 le dimanche

Visite guidée d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château.

Tarifs : 26 € / adulte – 3 € pour les moins de 16 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans

Visite, randonnée et repas

De 16h00 à 22h00

Visite guidée d’1h30 du château de La Guionie

Randonnée d’1h à la découverte :

de l’église templière de Lempzours,

du cluzeau du château Buisson,

des ruines du château templier de La Sale,

et du passage le long du château de la Coudercherie

Retour au château pour un apéritif dînatoire en compagnie des propriétaires

Tarifs : 22 € / adulte – 12 € pour les moins de 16 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 06 60 80 67 28

Château de la Guionie La Guionie, 24800 Lempzours Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 60 80 67 28 https://www.facebook.com/lesamisdelaguionie/ Le château de la Guionie date dans son ensemble du XVIIe siècle. Il a été édifié sur les bases d'une commanderie templière remontant au XIIe siècle, dont subsistent les caves. Parking gratuit à 150 mètres, face à l'église de Lempzours.

© Christophe Dutrône