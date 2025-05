Visites du château de la Tour – Château de La Tour Orvault, 21 mai 2025 14:00, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Participation gratuite sur inscription par téléphone au 02 51 78 33 33 ou par mail à mailto:[accueil-dacse@mairie-orvault.fr](mailto:accueil-dacse@mairie-orvault.fr) Tout public

Une visite guidée de 1h30 vous est proposée pour explorer ce patrimoine unique et sa chapelle. Accompagné d’un guide passionné, vous en apprendrez plus sur l’histoire du site, son architecture et les anecdotes qui font vivre ce lieu chargé de mémoire. ???? Dates : Mercredi 21 mai, Mercredi 28 mai, Mercredi 4 juin, Samedi 14 juin. ???? Horaires : deux créneaux disponibles – 14h à 15h30 ou 16h à 17h30. ???? Lieu : Château de la Tour, Orvault**Participation gratuite sur inscription par téléphone au 02 51 78 33 33Profitez de cette belle occasion pour (re)découvrir un joyau du patrimoine local !https://youtu.be/paYST4DZEeM?si=zOGYtQWmOr4Boq13

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700

https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour 02 51 78 33 33