Visites du Château de Marcillé-Robert Marcillé-Robert
Visites du Château de Marcillé-Robert Marcillé-Robert vendredi 24 avril 2026.
Marcillé-Robert
Visites du Château de Marcillé-Robert
Rue des Bas-Gasts Marcillé-Robert Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-29 2026-06-19 2026-07-24
Une fois par mois, partez à la découverte de la motte castrale de Marcillé-Robert, de son architecture imposante, symbole de sa puissance et de son histoire riche en évènements ! .
Rue des Bas-Gasts Marcillé-Robert 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87
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L’événement Visites du Château de Marcillé-Robert Marcillé-Robert a été mis à jour le 2026-06-17 par Roche aux Fées Communauté