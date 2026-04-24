Marcillé-Robert

Visites du Château de Marcillé-Robert

Rue des Bas-Gasts Marcillé-Robert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-29 2026-06-19 2026-07-24

Une fois par mois, partez à la découverte de la motte castrale de Marcillé-Robert, de son architecture imposante, symbole de sa puissance et de son histoire riche en évènements ! .

Rue des Bas-Gasts Marcillé-Robert 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

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English :

L’événement Visites du Château de Marcillé-Robert Marcillé-Robert a été mis à jour le 2026-06-17 par Roche aux Fées Communauté