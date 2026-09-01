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Visites du château de Meux – JEP 2026 rue du château Meux

samedi 19 septembre 2026 · rue du château · Meux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
rue du château
Adresse
Château de Meux
Ville
17500 Meux
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meux

Visites du château de Meux – JEP 2026

rue du château Château de Meux Meux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture exceptionnelle et visites du château de Meux.
Visites toutes les 20 minutes accompagnées par des amis costumés. Départs au fil des demandes par groupe de 12 personnes entre 14h00 et 18h00, durée 25 minutes.
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rue du château Château de Meux Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 74 44 19  jacques.vignal@euromancdg.com

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English :

Special opening and tours of Meux Castle.
Tours every 20 minutes, led by costumed guides. Tours depart on demand in groups of 12 between 2:00 p.m. and 6:00 p.m.; each tour lasts 25 minutes.

L’événement Visites du château de Meux – JEP 2026 Meux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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