Visites du château de Meux – JEP 2026 rue du château Meux

Informations pratiques

Meux

Visites du château de Meux – JEP 2026

rue du château Château de Meux Meux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle et visites du château de Meux.

Visites toutes les 20 minutes accompagnées par des amis costumés. Départs au fil des demandes par groupe de 12 personnes entre 14h00 et 18h00, durée 25 minutes.

.

rue du château Château de Meux Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 74 44 19 jacques.vignal@euromancdg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special opening and tours of Meux Castle.

Tours every 20 minutes, led by costumed guides. Tours depart on demand in groups of 12 between 2:00 p.m. and 6:00 p.m.; each tour lasts 25 minutes.

L’événement Visites du château de Meux – JEP 2026 Meux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge