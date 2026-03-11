Visites du château de Moncey Château de Moncey Moncey

Visites du château de Moncey

Château de Moncey 13 Rue Maréchal Moncey Moncey Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:30:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-05-01 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Jacques vous ouvre les portes de ce château méconnu et vous propose une visite des lieux remplis d’histoire et d’objets anciens en tout genre.

Visite d’environ 1h30 à 2h.

Réservation obligatoire. .

Château de Moncey 13 Rue Maréchal Moncey Moncey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 42 97 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du château de Moncey

L’événement Visites du château de Moncey Moncey a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS