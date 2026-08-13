Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine Route de Bellême La Chapelle-Souëf

samedi 19 septembre 2026 · Route de Bellême · La Chapelle-Souëf

Informations pratiques

La Chapelle-Souëf

Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine

Route de Bellême Château des Feugerets La Chapelle-Souëf Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Château XVIe XVIIIe avec son parc à l’anglaise => Visite guidée du château avec une quinzaine de pièces meublées du donjon aux appartements XIXe en passant pas les salons XVIIIe, Chapelle, Basse cour, Ecuries…

Visite guidée des intérieurs à 14h, 15h, 16h et 17h.

Tarifs 9€.

Parking sur place .

Route de Bellême Château des Feugerets La Chapelle-Souëf 61130 Orne Normandie +33 6 88 44 89 10 info@chateau-des-feugerets.fr

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English : Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine

L’événement Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine La Chapelle-Souëf a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand