Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine Route de Bellême La Chapelle-Souëf
samedi 19 septembre 2026 · Route de Bellême · La Chapelle-Souëf
Informations pratiques
La Chapelle-Souëf
Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine
Route de Bellême Château des Feugerets La Chapelle-Souëf Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Château XVIe XVIIIe avec son parc à l’anglaise => Visite guidée du château avec une quinzaine de pièces meublées du donjon aux appartements XIXe en passant pas les salons XVIIIe, Chapelle, Basse cour, Ecuries…
Visite guidée des intérieurs à 14h, 15h, 16h et 17h.
Tarifs 9€.
Parking sur place .
Route de Bellême Château des Feugerets La Chapelle-Souëf 61130 Orne Normandie +33 6 88 44 89 10 info@chateau-des-feugerets.fr
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English : Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine
L’événement Visites du Château des Feugerets (XVIe-XVIIe) Journées du Patrimoine La Chapelle-Souëf a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand