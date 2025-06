Visites du Château d’Etangsannes Saint-Chabrais 1 juillet 2025 07:00

Creuse

Début : 2025-07-01

fin : 2025-09-21

Etangsannes est un manoir marchois du XVème siècle basé sur une maison forte du XIIème siècle. Le manoir a été décoré au XVIème siècle par des peintres italiens.

Ouvert tous les jours en juillet et en août ainsi que les 21 et 22 septembre pour les Journées du Patrimoine. Visites guidées à 14h, 15h30, 17h et 18h30.

Visites guidées 14h 15h30 17h 18h30

En dehors de ces créneaux et horaires, visites possibles sur rendez-vous.

Visites possibles en français et anglais;

sur réservation en allemand et italien.

Tarif 8€ 12 ans et plus, gratuit en dessous

Tarif groupe (à partir de 20 personnes) 7 € .

Château d’Etangsannes

Saint-Chabrais 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 94 17 47 chateau.etangsannes23@gmail.com

