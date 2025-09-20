Visites du château d’Ételan (JEP) Saint-Maurice-d’Ételan
Château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le château d’Ételan en compagnie de la famille Boudier, propriétaire du château.
Visites guidées toutes les heures
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h.
Vous retrouverez également sur place 15 voitures anciennes de l’Association RETROMOBILE CLUB DU HAVRE .
Château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 12 04 contact@chateau-etelan.fr
