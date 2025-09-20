Visites du château du Val d’Arques (JEP) Rue du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt

Visites du château du Val d’Arques (JEP) Rue du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt samedi 20 septembre 2025.

Visites du château du Val d’Arques (JEP)

Rue du Val d’Arques Château du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

3 types de visite vous attendent

– la visite libre des jardins (de 11h à 18h)

– la visite guidée du rez-de-chaussée du château (de 11h à 18h)

– la visite guidée du château (9h, 11h, 14h et 16h sur les deux jours. Durée environ 1h30.)

La visite portera sur les différents jardins créés par Madame Béatrice Bodin, plasticienne épouse de Jean François Bodin, architecte, ainsi que du Château, datant du XVIe siècle de style renaissance maniériste et des différents Bâtiments composant le domaine. Les participants pourront également découvrir le seul Clos Masure en fer à cheval de Normandie. .

Rue du Val d’Arques Château du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 73 94 contact@chateauduvaldarques.fr

English : Visites du château du Val d’Arques (JEP)

L'événement Visites du château du Val d'Arques (JEP) Saint-Eustache-la-Forêt a été mis à jour le 2025-08-06