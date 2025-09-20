Visites du château et du parc de Soult-Berg Château de Soult-Berg Saint-Amans-Soult

Visite libre et gratuite du parc. Visite guidée commentée du Château de Soult-Berg : 8€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans. Visites à la demande. Durée : environ 1h.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite du Château de Soult-Berg

Découvrez un joyau du patrimoine historique et architectural !

Construit en 1829 dans un style classique par le Maréchal Jean de Dieu Soult, premier duc de Dalmatie, homme politique et militaire emblématique de son temps.

Classé Monument Historique, avec un parc inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH).

Toujours propriété de la famille Soult, le château conserve une partie de son mobilier d’origine, ainsi que des souvenirs de la famille Reille, figures politiques du Tarn.

Il abrite un rare théâtre d’époque Napoléon III, un espace d’exception à explorer.

Programme des Journées du Patrimoine :

Visite libre du parc

Visites guidées commentées à l’intérieur du château

Château de Soult-Berg Soult-Berg, 81240 Saint-Amans-Soult Saint-Amans-Soult 81240 Les Martels Tarn Occitanie Le château a été construit entre 1829 et 1835 pour le maréchal Soult et son épouse Louise Berg. Il est situé à Saint-Amans, village natal du maréchal Soult, et est ensuite passé par héritage à la famille Reille.

Le château a été classé au titre des Monuments historiques le 6 novembre 1995, après une première inscription le 27 juin 1983, tandis que le parc du château est inscrit depuis le 30 mai 1995. Sa construction s’est déroulée entre 1823 et 1828 par un régiment du génie, alors que Soult était ministre de la défense. On le connaît également sous le nom de château de Soult-Berg, en hommage à son épouse allemande rencontrée lorsqu’il était en exil. Une zone de Saint-Amans-Soult est d’ailleurs appelée « Mas Berg ». C’est lors de son retour d’exil en Allemagne que Soult a fait ériger cette demeure.

