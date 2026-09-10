Visites du Château et jeux, Château de busset, Busset

Informations pratiques

Visites du Château et jeux 19 et 20 septembre Château de busset Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Samedi / dimanche 19 et 20septembre

Journees du Patrimoine

Visites, Repas ; Espace enfants gratuit ; Jeux ;

Visites (6 euros adultes et 4 euros enfants)

– samedi : 11h30/14h30/16h/17h30 et en nocturnes 19h/20h30 (9 euros adultes et 4 euros enfants))

– dimanche : 11h30/14h30/16h/17h30

Renseignements/inscriptions au 06 80 34 47 41

Château de busset 1 place Château de Busset 03270 Busset Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 34 47 41 Chef-d’œuvre architectural qui associe l’époque médiévale et la Renaissance. Forteresse et demeure familiale, le Château de Busset est un éloquent témoignage des plus hautes heures de l’histoire de France. Du XVe au XXe siècle, le château était propriété de la branche non-régnante des descendants direct de Saint Louis.

Samedi / dimanche 19 et 20septembre

©busset.com/