Visites du château féodal de La Faye Saint-Dizier-la-Tour 21 juin 2025 15:00

Creuse

Visites du château féodal de La Faye La Faye Saint-Dizier-la-Tour Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

2025-09-06

2025-09-13

2025-09-20

2025-09-27

2025-10-04

2025-10-11

2025-10-18

2025-10-25

2025-11-01

Venez découvrir le château de la Faye, lors de visites guidées!

Visites d’environ 1h

Du 21 juin au 2 novembre les samedis et dimanches avec 2 visites guidées à heures fixes à 15h, et à 17h. Visites guidées uniquement.

(ouvert les 14 juillet et 15 août) Autres jours et horaires de la semaine sur demande et réservation (min. 6 pers email)

Le château de La Faye, très ancienne place forte des XIlle et XVe siècle. Quadrilatère flanqué de 4 tours aux angles (une disparue). Edifié sur un point hautement stratégique aux confins du duché d’Aquitaine. Plusieurs postes de tir sont présents. Les tours étaient à l’origine en poivrières. Sa cour intérieure est entièrement pavée où se trouve un très joli puits. En dehors de la bâtisse principale, il existe une petite chapelle, une ancienne cave voutée, une boulangerie, et des écuries. Témoin authentique du Moyen Age de l’ancien comté de la Marche. .

La Faye

Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine lechateaudelafaye@gmail.com

English : Visites du château féodal de La Faye

German : Visites du château féodal de La Faye

Italiano :

Espanol : Visites du château féodal de La Faye

L’événement Visites du château féodal de La Faye Saint-Dizier-la-Tour a été mis à jour le 2025-06-17 par Marche et Combraille en Aquitaine