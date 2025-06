Visites du Dôme Le Dôme Caen 2 juillet 2025 14:00

Calvados

Visites du Dôme Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 16:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-05

2025-07-09

Durant deux heures, un membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

À l’occasion des festivités du Millénaire de Caen, les 2, 5 et 7 juillet 2025, Le Dôme vous propose la découverte de ses espaces et des projets art & sciences menés dans le cadre du programme Débordions.

Pendant un an, trois résidences d’artistes se sont déroulées sur la presqu’île de Caen, occasion de rencontres, d’interviews, de recherches et de fabrications entre artistes, scientifiques et population. Pour ces visites, après une découverte des espaces et des projets du Dôme, nous vous emmenons à la découverte de ces expérimentations.

Lors de la visite du mercredi 2 juillet, venez découvrir Entropie de Ludmila Postel qui prend la forme d’un parcours d’installations 3D physique, virtuelle et sonores sur les rives de l’Orne au pied du Dôme. Outre les questions de flux, d’hydrologie et de sédimentation, Entropie nous plonge sur le fond de l’eau, la surface sous la surface, par l’usage de sonars et d’hydrophones, l’objectif sera de cartographier et enregistrer le fond du canal pour le donner à voir et à entendre. Cette résidence a notamment été menée en collaboration avec le CIREVE et l’Équipe ECOTEA du Laboratoire ABTE, de l’Université de Caen.

Lors de la visite du samedi 5 juillet, venez à la rencontre de Divagation de Noélie Plé et Céline Grillon, avec 3 îlots d’écoute dirigés par le fil de l’Orne. Cette exploration artistique fusionne le documentaire, la pratique du field recording et une expérience d’écriture géo-poétique combinant différents registres narratifs des paroles documentaires (interviews, témoignages) apportant connaissances et expériences autour de l’Orne, une divagation poétique, pour donner une voix à l’eau, et des sons captés par field recording et retravaillés comme paysages sonores et compositions électro-acoustiques.

Lors de la visite du mercredi 9 juillet, venez à la rencontre de La Place Imaginaire de Cendre Delors regroupe des outils et des installations fabriqués tout au long de l’année. Cabane vivante, expérimentation sur la réparation du vivant, prototypes low tech biologiques d‘épuration de l’eau et de mise en vertue des sols sont autant d’expressions d’une autre façon de prendre soin de soi comme du vivant.

Durant deux heures, un membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

À l’occasion des festivités du Millénaire de Caen, les 2, 5 et 7 juillet 2025, Le Dôme vous propose la découverte de ses espaces et des projets art & sciences menés dans le cadre du programme Débordions.

Pendant un an, trois résidences d’artistes se sont déroulées sur la presqu’île de Caen, occasion de rencontres, d’interviews, de recherches et de fabrications entre artistes, scientifiques et population. Pour ces visites, après une découverte des espaces et des projets du Dôme, nous vous emmenons à la découverte de ces expérimentations.

Lors de la visite du mercredi 2 juillet, venez découvrir Entropie de Ludmila Postel qui prend la forme d’un parcours d’installations 3D physique, virtuelle et sonores sur les rives de l’Orne au pied du Dôme. Outre les questions de flux, d’hydrologie et de sédimentation, Entropie nous plonge sur le fond de l’eau, la surface sous la surface, par l’usage de sonars et d’hydrophones, l’objectif sera de cartographier et enregistrer le fond du canal pour le donner à voir et à entendre. Cette résidence a notamment été menée en collaboration avec le CIREVE et l’Équipe ECOTEA du Laboratoire ABTE, de l’Université de Caen.

Lors de la visite du samedi 5 juillet, venez à la rencontre de Divagation de Noélie Plé et Céline Grillon, avec 3 îlots d’écoute dirigés par le fil de l’Orne. Cette exploration artistique fusionne le documentaire, la pratique du field recording et une expérience d’écriture géo-poétique combinant différents registres narratifs des paroles documentaires (interviews, témoignages) apportant connaissances et expériences autour de l’Orne, une divagation poétique, pour donner une voix à l’eau, et des sons captés par field recording et retravaillés comme paysages sonores et compositions électro-acoustiques.

Lors de la visite du mercredi 9 juillet, venez à la rencontre de La Place Imaginaire de Cendre Delors regroupe des outils et des installations fabriqués tout au long de l’année. Cabane vivante, expérimentation sur la réparation du vivant, prototypes low tech biologiques d‘épuration de l’eau et de mise en vertue des sols sont autant d’expressions d’une autre façon de prendre soin de soi comme du vivant. .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visites du Dôme

For two hours, a member of our team will guide you through your first steps in the Dôme, showing you all its nooks and crannies, activities and facilities. He or she will also introduce you to the flagship prototypes that tell the story of our project and the history of the site. By the end of the tour, you’ll know everything, and we hope you’ll come away full of desire and creative ideas!

On the occasion of Caen?s Millennium celebrations on July 2, 5 and 7, 2025, Le Dôme invites you to discover its spaces and the art & science projects carried out as part of the Débordions program.

Over the course of a year, three artist residencies were held on the Caen peninsula, providing an opportunity for meetings, interviews, research and production between artists, scientists and the general public. For these visits, after an introduction to the spaces and projects of the Dôme, we take you on a journey of discovery into these experiments.

On Wednesday, July 2, come and discover Ludmila Postel?s Entropie, a series of 3D physical, virtual and sound installations on the banks of the River Orne at the foot of the Dôme. In addition to questions of flow, hydrology and sedimentation, Entropie plunges us to the bottom of the water, the surface beneath the surface, using sonar and hydrophones to map and record the bottom of the canal so that it can be seen and heard. This residency was carried out in collaboration with CIREVE and the ECOTEA team from the ABTE Laboratory at Caen University.

During the visit on Saturday July 5, come and meet Divagation by Noélie Plé and Céline Grillon, with 3 listening islands directed by the thread of the Orne. This artistic exploration fuses documentary, field recording and a geo-poetic writing experience, combining different narrative registers: documentary words (interviews, testimonials) providing knowledge and experience about the Orne, a poetic divagation giving voice to water, and sounds captured by field recording and reworked as soundscapes and electro-acoustic compositions.

During the visit on Wednesday July 9, come and meet Cendre Delors? La Place Imaginaire, a collection of tools and installations created throughout the year. Living huts, experiments in the repair of living things, low-tech biological prototypes for water purification and soil regeneration are all expressions of a different way of taking care of ourselves and living things.

German : Visites du Dôme

Zwei Stunden lang führt Sie ein Teammitglied durch die ersten Schritte im Dôme und zeigt Ihnen alle seine Ecken, Aktivitäten und Einrichtungen. Sie oder er zeigt Ihnen auch die wichtigsten Prototypen, die unser Projekt und die Geschichte des Ortes erzählen. Am Ende dieses Besuchs werden Sie alles wissen und hoffentlich voller Lust und kreativer Ideen nach Hause gehen!

Anlässlich der Millenniumsfeierlichkeiten in Caen am 2., 5. und 7. Juli 2025 bietet Ihnen Le Dôme die Möglichkeit, seine Räumlichkeiten und die Kunst- und Wissenschaftsprojekte des Programms Débordions zu entdecken.

Ein Jahr lang fanden drei Künstlerresidenzen auf der Halbinsel von Caen statt, wo sich Künstler, Wissenschaftler und die Bevölkerung trafen, Interviews führten, forschten und Dinge herstellten. Bei diesen Besuchen nehmen wir Sie nach einer Entdeckung der Räume und der Projekte des Dôme mit auf eine Entdeckungsreise durch diese Experimente.

Beim Besuch am Mittwoch, den 2. Juli, entdecken Sie Entropie von Ludmila Postel, das in Form eines Parcours aus physischen, virtuellen und akustischen 3D-Installationen am Ufer der Orne am Fuße des Doms stattfindet. Neben Fragen zu Strömungen, Hydrologie und Sedimentation tauchen wir mit Hilfe von Sonar und Hydrophonen auf den Grund des Wassers, die Oberfläche unter der Oberfläche. Ziel ist es, den Grund des Kanals zu kartografieren und aufzuzeichnen, um ihn sichtbar und hörbar zu machen. Diese Residenz wurde insbesondere in Zusammenarbeit mit dem CIREVE und dem ECOTEA-Team des ABTE-Labors der Universität Caen durchgeführt.

Während des Besuchs am Samstag, den 5. Juli, begegnen Sie dem Stück Divagation von Noélie Plé und Céline Grillon mit drei Hörinseln, die vom Flusslauf der Orne gesteuert werden. Diese künstlerische Erkundung verbindet Dokumentarfilme, Field Recording und ein geopoetisches Schreibexperiment, das verschiedene Erzählregister kombiniert: dokumentarische Texte (Interviews, Zeugenaussagen), die Wissen und Erfahrungen rund um die Orne vermitteln, eine poetische Divagation, um dem Wasser eine Stimme zu geben, und Klänge, die durch Field Recording aufgenommen und als Klanglandschaften und elektroakustische Kompositionen bearbeitet wurden.

Beim Besuch am Mittwoch, den 9. Juli, lernen Sie den Place Imaginaire von Cendre Delors kennen, der Werkzeuge und Installationen umfasst, die im Laufe des Jahres hergestellt wurden. Lebende Hütten, Experimente zur Reparatur von Lebewesen, biologische Low-Tech-Prototypen zur Wasserreinigung und Bodenverbesserung sind Ausdruck einer anderen Art, sich um sich selbst und um das Leben zu kümmern.

Italiano :

Per due ore, un membro del team vi guiderà mentre muovete i primi passi nel Dôme, mostrandovi tutti gli angoli, le attività e le strutture. Vi mostrerà anche i prototipi di punta che raccontano il nostro progetto e la storia del sito. Alla fine della visita saprete tutto e speriamo che ne usciate pieni di idee creative!

In occasione delle celebrazioni del Millennio di Caen, il 2, 5 e 7 luglio 2025, Le Dôme vi invita a scoprire i suoi spazi e i progetti artistici e scientifici del programma Débordions.

Nel corso di un anno, tre residenze d’artista si sono tenute sulla penisola di Caen, offrendo ad artisti, scienziati e al pubblico in generale l’opportunità di incontrarsi, intervistare, ricercare e creare. Dopo aver esplorato gli spazi e i progetti del Dôme, vi accompagneremo in un tour di questi esperimenti.

Mercoledì 2 luglio, venite a scoprire Entropie di Ludmila Postel, una serie di installazioni fisiche, virtuali e sonore in 3D sulle rive del fiume Orne, ai piedi del Dôme. Oltre alle questioni relative al flusso, all’idrologia e alla sedimentazione, Entropie ci porta sul fondo dell’acqua, la superficie sotto la superficie, utilizzando sonar e idrofoni per mappare e registrare il fondo del canale in modo da poterlo vedere e ascoltare. Questa residenza è stata realizzata in collaborazione con il CIREVE e il team ECOTEA del Laboratorio ABTE dell’Università di Caen.

Durante la visita di sabato 5 luglio, venite a conoscere Divagation di Noélie Plé e Céline Grillon, con 3 isole di ascolto dirette dal filo dell’Orne. Questa esplorazione artistica fonde il documentario, la registrazione sul campo e un’esperienza di scrittura geo-poetica, combinando diversi registri narrativi: parole documentarie (interviste, testimonianze) che forniscono conoscenze ed esperienze sull’Orne, una divagazione poetica che dà voce all’acqua, e suoni catturati dalla registrazione sul campo e rielaborati come paesaggi sonori e composizioni elettro-acustiche.

Durante la visita di mercoledì 9 luglio, potrete conoscere Cendre Delors? La Place Imaginaire, una collezione di strumenti e installazioni realizzate durante l’anno. Capanne viventi, esperimenti di riparazione di esseri viventi, prototipi biologici a bassa tecnologia per purificare l’acqua e rendere verde il suolo sono tutte espressioni di un modo diverso di prendersi cura di noi stessi e degli esseri viventi.

Espanol :

Durante dos horas, un miembro del equipo le guiará mientras da sus primeros pasos en el Dôme, mostrándole todos sus rincones, actividades e instalaciones. También le mostrará los prototipos emblemáticos que cuentan la historia de nuestro proyecto y del lugar. Al final de la visita, lo sabrá todo, ¡y esperamos que salga lleno de ideas creativas!

Coincidiendo con las celebraciones del Milenio de Caen, los días 2, 5 y 7 de julio de 2025, Le Dôme le invita a explorar sus espacios y los proyectos artísticos y científicos que se llevan a cabo en el marco del programa Débordions.

Durante un año, la península de Caen ha acogido tres residencias artísticas que han permitido a artistas, científicos y público en general reunirse, entrevistarse, investigar y crear. Después de explorar los espacios y proyectos del Dôme, le llevaremos a recorrer estos experimentos.

El miércoles 2 de julio, venga a descubrir Entropie, de Ludmila Postel, una serie de instalaciones físicas, virtuales y sonoras en 3D a orillas del río Orne, a los pies del Dôme. Además de las cuestiones de caudal, hidrología y sedimentación, Entropie nos lleva al fondo del agua, a la superficie bajo la superficie, utilizando sonares e hidrófonos para cartografiar y registrar el fondo del canal de manera que se pueda ver y oír. Esta residencia se ha realizado en colaboración con CIREVE y el equipo ECOTEA del Laboratorio ABTE de la Universidad de Caen.

Durante la visita del sábado 5 de julio, venga a conocer Divagation de Noélie Plé y Céline Grillon, con 3 islas de escucha dirigidas por el hilo del Orne. Esta exploración artística fusiona el documental, la grabación de campo y una experiencia de escritura geo-poética, combinando diferentes registros narrativos: palabras documentales (entrevistas, testimonios) que aportan conocimientos y experiencias sobre el Orne, una divagación poética que da voz al agua, y sonidos captados mediante grabación de campo y reelaborados como paisajes sonoros y composiciones electroacústicas.

Durante la visita del miércoles 9 de julio, venga a conocer a Cendre Delors… La Place Imaginaire, una colección de herramientas e instalaciones realizadas a lo largo del año. Cabañas vivientes, experimentos de reparación de seres vivos, prototipos biológicos de baja tecnología para purificar el agua y reverdecer el suelo son expresiones de una forma diferente de cuidar de nosotros mismos y de los seres vivos.

L’événement Visites du Dôme Caen a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Caen la Mer