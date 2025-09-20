Visites du Fort de Querqueville Journées du Patrimoine Querquerville Cherbourg-en-Cotentin
Visites du Fort de Querqueville Journées du Patrimoine Querquerville Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.
Visites du Fort de Querqueville Journées du Patrimoine
Querquerville Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Deux journées de visite du Fort de Querqueville.
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre. L’ouverture de 10h00 à 18h00, dernières entrées 17h00.
Au programme, un accès libre à l’hémicycle dans lequel vous retrouverez de quoi vous restaurer.
Le point de départ des visites commentées par nos pilotes (parties accessibles en groupes accompagnés). .
Querquerville Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 42 87 49 21 lesamisdufort50@gmail.com
