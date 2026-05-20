Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie Saint-Amand-Villages
Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie Saint-Amand-Villages jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Amand-Villages
Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie
Route de Saint-Lô Saint-Amand-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre pour découvrir l’univers d’impression textiles et objets !
Fermés les 13 et 20 août.
Venez découvrir les techniques d’impression sur textile ou objet broderie, sérigraphie, sublimation, flocage…
Atelier de 1h sur réservation. Maximum 6 personnes.
Inscriptions au 02 14 16 19 90 ou 06 10 56 16 15. .
Route de Saint-Lô Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie +33 2 14 16 19 90
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English : Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie
L’événement Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie Saint-Amand-Villages a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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