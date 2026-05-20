Saint-Amand-Villages

Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie

Route de Saint-Lô Saint-Amand-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre pour découvrir l’univers d’impression textiles et objets !

Fermés les 13 et 20 août.

Venez découvrir les techniques d’impression sur textile ou objet broderie, sérigraphie, sublimation, flocage…

Atelier de 1h sur réservation. Maximum 6 personnes.

Inscriptions au 02 14 16 19 90 ou 06 10 56 16 15. .

Route de Saint-Lô Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie +33 2 14 16 19 90

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English : Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie

L’événement Visites du jeudi > Atis atelier de l’image et de la sérigraphie Saint-Amand-Villages a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô