Visites du jeudi | Bougiesmauves Beslon
jeudi 9 juillet 2026 · Beslon
Informations pratiques
Beslon
Visites du jeudi | Bougiesmauves
134 rue des Écoles Beslon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez découvrir le circuit complet permettant la fabrication d’une bougie parfumée.
Sur réservation.
Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .
134 rue des Écoles Beslon 50800 Manche Normandie +33 6 15 77 29 36 contact@bougiesmauves.fr
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English : Visites du jeudi | Bougiesmauves
L’événement Visites du jeudi | Bougiesmauves Beslon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Villedieu-les-Poêles