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AGENDA · Beslon

Visites du jeudi | Bougiesmauves Beslon

jeudi 9 juillet 2026 · Beslon

Visites du jeudi | Bougiesmauves Beslon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
134 rue des Écoles
Ville
50800 Beslon
Département
Manche
Tarif

Beslon

Visites du jeudi | Bougiesmauves

134 rue des Écoles Beslon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir le circuit complet permettant la fabrication d’une bougie parfumée.

Sur réservation.
Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA.   .

134 rue des Écoles Beslon 50800 Manche Normandie +33 6 15 77 29 36  contact@bougiesmauves.fr

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English : Visites du jeudi | Bougiesmauves

L’événement Visites du jeudi | Bougiesmauves Beslon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Villedieu-les-Poêles