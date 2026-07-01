Informations pratiques

Beslon

Visites du jeudi | Bougiesmauves

134 rue des Écoles Beslon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir le circuit complet permettant la fabrication d’une bougie parfumée.

Sur réservation.

Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .

134 rue des Écoles Beslon 50800 Manche Normandie +33 6 15 77 29 36 contact@bougiesmauves.fr

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English : Visites du jeudi | Bougiesmauves

L’événement Visites du jeudi | Bougiesmauves Beslon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Villedieu-les-Poêles