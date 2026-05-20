Montreuil-sur-Lozon

Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale

17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre à 10h pour découvrir l’univers du domaine de l’Orogale à Montreuil-sur-Lozon !

(Fermé le 27 août)

Au cœur du Bocage manchois, Maxime a agrandi le verger et transformé la ferme laitière exploitée depuis plus d’un siècle par sa famille en cidrerie. Il produit cidre, jus de pomme, spiritueux… Venez visiter, découvrir son savoir-faire et déguster !

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.

Inscriptions au 06 70 38 06 62 ou maxime.haupais@orange.fr .

17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 70 38 06 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale

L’événement Visites du jeudi > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô