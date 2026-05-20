Visites du jeudi > Fauvel Normandy Ceramics Moon-sur-Elle
Visites du jeudi > Fauvel Normandy Ceramics Moon-sur-Elle jeudi 3 septembre 2026.
Moon-sur-Elle
Visites du jeudi > Fauvel Normandy Ceramics
3 Croix sous l’Ange Moon-sur-Elle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 15:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 18 juin, 2 et 9 juillet, et le 3 septembre pour découvrir l’univers de Normandy Ceramics, fabriquant de carrelages.
Horaires 10h30 et 15h30.
Visite de la fabrique et découverte des savoir-faire.
Inscriptions au 02 33 56 83 31 ou assistante@normandy-ceramics.com .
3 Croix sous l’Ange Moon-sur-Elle 50680 Manche Normandie +33 2 33 56 83 31
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English : Visites du jeudi > Fauvel Normandy Ceramics
L’événement Visites du jeudi > Fauvel Normandy Ceramics Moon-sur-Elle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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