Visites du jeudi > La ferme de l’ours Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Tessy-Bocage

Visites du jeudi > La ferme de l’ours

Tessy-sur-Vire 14 Le Mesnil Ours Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre pour découvrir l’univers de la ferme de l’ours à Tessy-Bocage !

Horaires 16h30 et 18h30.

Venez découvrir la ferme de l’Ours, de la graine au flacon ! Louis se fera un plaisir de vous expliquer le cheminement des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. Venez cultiver vos sens !

4€/personne.

Inscriptions au 06 87 95 79 84 ou lafermedelours@gmail.com .

Tessy-sur-Vire 14 Le Mesnil Ours Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 6 87 95 79 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du jeudi > La ferme de l’ours

L’événement Visites du jeudi > La ferme de l’ours Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô