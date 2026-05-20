Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô
Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô jeudi 20 août 2026.
Saint-Lô
Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier
1 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre pour découvrir l’univers de la restauration et vente de pianos d’exception !
Haute couture du piano depuis 35 ans avec 3 facteurs de piano diplômés d’état. Atelier de lutherie, restauration, fabrication et création du quatuor à cordes, de guitares et instruments à cordes pincées et grattées.
Sur rendez-vous Inscriptions au 02 33 57 26 72 ou 06 80 72 20 04 .
1 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 26 72
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L’événement Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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