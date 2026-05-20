Saint-Lô

Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier

1 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous tous les jeudis du 18 juin au 10 septembre pour découvrir l’univers de la restauration et vente de pianos d’exception !

Haute couture du piano depuis 35 ans avec 3 facteurs de piano diplômés d’état. Atelier de lutherie, restauration, fabrication et création du quatuor à cordes, de guitares et instruments à cordes pincées et grattées.

Sur rendez-vous Inscriptions au 02 33 57 26 72 ou 06 80 72 20 04 .

1 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 26 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier

L’événement Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô