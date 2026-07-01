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Visites du jeudi | Les Petits Batraciens Sainte-Cécile

jeudi 9 juillet 2026 · Sainte-Cécile

Visites du jeudi | Les Petits Batraciens Sainte-Cécile

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 rue de la Doublière
Ville
50800 Sainte-Cécile
Département
Manche
Tarif

Sainte-Cécile

Visites du jeudi | Les Petits Batraciens

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Touchez, testez, créez une visite ludique au cœur de la maroquinerie.

Sur réservation.
Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA.   .

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 49 86 26  contactlespetitsbatraciens@gmail.com

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English : Visites du jeudi | Les Petits Batraciens

L’événement Visites du jeudi | Les Petits Batraciens Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Villedieu-les-Poêles