Visites du jeudi | Les Petits Batraciens Sainte-Cécile
jeudi 9 juillet 2026 · Sainte-Cécile
Informations pratiques
Sainte-Cécile
Visites du jeudi | Les Petits Batraciens
2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Touchez, testez, créez une visite ludique au cœur de la maroquinerie.
Sur réservation.
Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .
2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 49 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com
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English : Visites du jeudi | Les Petits Batraciens
L’événement Visites du jeudi | Les Petits Batraciens Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Villedieu-les-Poêles