Informations pratiques

Sainte-Cécile

Visites du jeudi | Les Petits Batraciens

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Touchez, testez, créez une visite ludique au cœur de la maroquinerie.

Sur réservation.

Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 49 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du jeudi | Les Petits Batraciens

L’événement Visites du jeudi | Les Petits Batraciens Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Villedieu-les-Poêles