Visites du Mémorial de Sainte-Anne-d‘Auray Mémorial des Bretons morts pour la France Sainte-Anne-d’Auray

Visites du Mémorial de Sainte-Anne-d‘Auray Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Mémorial des Bretons morts pour la France Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Par les Amis du Mémorial, bénévoles et anciens membres des forces armées françaises.

Venez écouter l’histoire de ce lieu de mémoire, construit à partir de 1922 en l’honneur des soldats bretons tombés lors de la Première Guerre Mondiale. Aujourd’hui, ce monument pour la paix, commémore les victimes de tous les conflits du 20e et 21e siècle.

Mémorial des Bretons morts pour la France 9 Rue Lan Fetan, 56400 Sainte-Anne-d’Auray, France Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne Le mémorial est composé d’un soubassement en forme de rotonde sur lequel s’élève un étage noble. A l’entrée de la crypte, deux grands bas-reliefs symbolisent la Victoire et la Paix. La crypte est réservée au culte des morts. Elle est constituée d’une rotonde de 12 mètres de diamètre, contrebutée par huit absidioles dont deux servent d’accès. Cinq de ces absides sont aménagées en chapelles accueillant un autel consacré à chacun des diocèses de Bretagne. La dernière abside est dédiée au souvenir des soldats et marins morts pour la patrie. Deux tombes symboliques y prennent place : celle des marins péris en mer et celle des soldats tombés sur le champ de bataille. Saint Michel et saint Yves encadrent ces deux tombes.

