Visites du Musée du Léon place des 3 piliers Lesneven
Visites du Musée du Léon place des 3 piliers Lesneven samedi 20 septembre 2025.
Visites du Musée du Léon
place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Le Musée du Léon installé dans l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines vous offre un voyage au coeur de l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours…
A l’occasion des journées du Patrimoines vous pourrez en profiter pour visiter l’exposition temporaire sur Lesneven après guerre. .
place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visites du Musée du Léon Lesneven a été mis à jour le 2025-09-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne