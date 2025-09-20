Visites du Musée du Léon place des 3 piliers Lesneven

Visites du Musée du Léon place des 3 piliers Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Visites du Musée du Léon

place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Musée du Léon installé dans l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines vous offre un voyage au coeur de l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours…

A l’occasion des journées du Patrimoines vous pourrez en profiter pour visiter l’exposition temporaire sur Lesneven après guerre. .

place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites du Musée du Léon Lesneven a été mis à jour le 2025-09-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne