Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Léon · Lesneven
Informations pratiques
Visites du Musée du Léon 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Remontez le temps et l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours en passant par l’époque Gallo-Romaine, la Révolution ou bien contemporaine
Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/
Remontez le temps et l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours en passant par l’époque Gallo-Romaine, la Révolution ou bien contemporaine
Musée du Léon
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