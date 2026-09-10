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Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Léon · Lesneven

Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Léon
Adresse
Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère

Visites du Musée du Léon 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Remontez le temps et l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours en passant par l’époque Gallo-Romaine, la Révolution ou bien contemporaine

Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/
Remontez le temps et l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours en passant par l’époque Gallo-Romaine, la Révolution ou bien contemporaine

Musée du Léon

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