Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven

Informations pratiques

Visites du Musée du Léon 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Remontez le temps et l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours en passant par l’époque Gallo-Romaine, la Révolution ou bien contemporaine

Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/

Remontez le temps et l’Histoire du Léon de la Préhistoire à nos jours en passant par l’époque Gallo-Romaine, la Révolution ou bien contemporaine

Musée du Léon