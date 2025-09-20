Visites du musée sous-marin du pays de Lorient Base des sous-marins – Tour Davis Lorient

Visites du musée sous-marin du pays de Lorient Base des sous-marins – Tour Davis Lorient samedi 20 septembre 2025.

Visites du musée sous-marin du pays de Lorient 20 et 21 septembre Base des sous-marins – Tour Davis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visites guidées, par groupes toutes les 30 min, du Musée sous-marin abritant le plus ancien centre de sauvetage de sous-mariniers au monde datant de 1942.

Dans le cadre des 80 ans de la libération une toute nouvelle exposition créée en coopération avec le Musée naval de Québec, explore la bataille de l’Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale, sous un jour totalement inédit.

Base des sous-marins – Tour Davis Base des sous-marins 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne http://www.musee-sous-marin.com

Visites guidées, par groupes toutes les 30 min, du Musée sous-marin abritant le plus ancien centre de sauvetage de sous-mariniers au monde datant de 1942.

Musée sous-marin