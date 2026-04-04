Visites du Potager conservatoire, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Visites du Potager conservatoire 4 avril – 1 novembre Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Inauguré à l’été 2025, le Potager conservatoire du domaine de Villarceaux, créé en partenariat avec Île-de-France Nature, invite à (re)découvrir la richesse des fruits et légumes anciens de la région Île-de-France.

Situé à l’entrée du domaine, ce jardin vivant et évolutif sensibilise simplement aux enjeux de biodiversité, de saisonnalité et de pratiques agricoles respectueuses des sols.

Il constitue également un espace privilégié de découverte et de transmission, accessible à tous les publics.

Ses espaces portent des noms inspirés : « la terrasse des tubercules et bulbeuses », « Le Jardin des feuilles gourmandes », « le balcon des grimpantes conquérantes », « la planche des rampantes », « la bande des fleurs auxiliaires »…

À l’entrée du domaine.

Renseignements à l’accueil, au 01 34 67 74 33 et à l’adresse domainedevillarceaux@iledefrance.fr

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« link »: « https://www.iledefrance-nature.fr/ »}, {« link »: « mailto:domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Venez découvrir, chaque jour d’avril à novembre 2026, la richesse des fruits et légumes anciens d’Île-de-France dans un jardin exceptionnel, aménagé à l’accueil du domaine.

© Clément Picq