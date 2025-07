Visites du rucher Seraincourt

Tous les mercredis matins sur réservation, le rucher du marcassin vous ouvre les portes de sa ferme.- Ouverture de la ruche- Présentation des abeilles- Visite de la mielleriePour une visite unique en toute intimité avec les butineuses, nous limitons le nombre de visiteurs.Prise de contact par mail lerucherdumarcassin@hotmail.fr ou téléphone 06.33.86.92.47

English :

Every Wednesday morning, upon reservation, the Marcassin apiary opens the doors of its farm: Opening of the hive- Presentation of the bees- Visit of the honey houseFor a unique visit in complete intimacy with the beekeepers, we limit the number of visitors.Contact us by email lerucherdumarcassin@hotmail.fr or phone 06.33.86.92.47

German :

Jeden Mittwochmorgen auf Reservierung öffnet der Rucher du marcassin die Türen seines Bauernhofs.- Öffnung des Bienenstocks- Vorstellung der Bienen- Besuch des HonigraumsFür einen einzigartigen Besuch in aller Intimität mit den Sammlerinnen begrenzen wir die Anzahl der Besucher.Kontaktaufnahme per Mail lerucherdumarcassin@hotmail.fr oder Telefon 06.33.86.92.47

Italiano :

Ogni mercoledì mattina, su prenotazione, l’apiario di Marcassin vi apre le porte della sua azienda: Apertura dell’alveare Presentazione delle api Visita alla casa del mielePer una visita unica e intima con gli apicoltori, limitiamo il numero di visitatori. Contattateci per e-mail lerucherdumarcassin@hotmail.fr o per telefono 06.33.86.92.47

Espanol :

Todos los miércoles por la mañana, previo acuerdo, el colmenar Marcassin le abre las puertas de su explotación: Apertura de la colmena Presentación de las abejas Visita a la mieleraPara una visita única e íntima con los apicultores, limitamos el número de visitantes. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico lerucherdumarcassin@hotmail.fr o por teléfono 06.33.86.92.47

