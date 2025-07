VISITES DU SITE ANTIQUE Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

VISITES DU SITE ANTIQUE

Rue du Musée MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-07-23 11:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-07-23

Rendez-vous à l’entrée du grand parking en bas de Saint-Bertrand-de-Comminges pour découvrir les monuments antiques de Lugdunum Convenae.

Gratuit, sur réservation, durée 45 minutes (places limitées, annulé en cas de pluie) .

Rue du Musée MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

Meet at the entrance to the large parking lot at the bottom of Saint-Bertrand-de-Comminges to discover the ancient monuments of Lugdunum Convenae.

German :

Treffen Sie sich am Eingang des großen Parkplatzes unterhalb von Saint-Bertrand-de-Comminges, um die antiken Monumente von Lugdunum Convenae zu erkunden.

Italiano :

Ritrovo all’ingresso del grande parcheggio in fondo a Saint-Bertrand-de-Comminges per scoprire gli antichi monumenti di Lugdunum Convenae.

Espanol :

Reúnase en la entrada del gran aparcamiento situado al pie de Saint-Bertrand-de-Comminges para descubrir los antiguos monumentos de Lugdunum Convenae.

