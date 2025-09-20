Visites du site de Cailloup Ancienne église de Cailloup Pamiers

Visites du site de Cailloup 20 et 21 septembre Ancienne église de Cailloup Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte de Cailloup : ancienne église, jardin médiéval et verger

L’association Cailloup Saint-Antonin vous propose de découvrir librement ou accompagné·e :

– l’ancienne église,

– le jardin médiéval,

– et le verger, véritables témoins du patrimoine rural et spirituel local.

Une promenade paisible et instructive, entre nature, histoire et savoir-faire.

Renseignements : 05 61 67 45 58

daniel.pedoussat@free.fr

Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l'ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l'Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.

© Jacques Valat