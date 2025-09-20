Visites du site de la Transvap et navette ferroviaire Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe Beillé

Visites du site de la Transvap et navette ferroviaire 20 et 21 septembre Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites libres ou guidées du site (gratuites) : espace muséographique, ateliers et plusieurs matériels et engins classés Monuments Historiques.

Navette ferroviaire « formule découverte », sur 2 km, samedi et dimanche de 10h à 17h. (tarif : 1 € / pers.)

Renseignements au 02 43 89 00 37 ou contact@transvap.fr

Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe Dépôt-gare TRANSVAP, 72160 Beillé Beillé 72160 Tuffé Sarthe Pays de la Loire 02 43 89 00 37 [{« link »: « mailto:contact@transvap.fr »}] Chemin de fer touristique de la Sarthe.

Nouvelle adresse postale : Association TRANSVAP 5 Route de Montfort, 72160 Beillé.

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois