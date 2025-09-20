Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Propriété Gazan Bertreville-Saint-Ouen
Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen

Propriété Gazan
Bertreville-Saint-Ouen

samedi 20 septembre 2025
Propriété Gazan 8 Route d’Auppegard Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Venez découvrir sur le site privé du Bois Gazan les vestiges du site de lancement de V1 de Bertreville-Saint-Ouen.
Visites guidées de 10h à 18h en compagnie des membres de l’association de sauvegarde du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Auppegard.
Exposition d’objets trouvés sur le site et mini camp US. .
