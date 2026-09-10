Visites du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille
Informations pratiques
Visites du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Théâtre Massenet Nord
Gratuit – dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Lever de rideau sur les coulisses du Théâtre Massenet !
Passez des portes qui vous sont habituellement fermées pour un moment simple et chaleureux, à la découverte du lieu, de son projet et de toutes celleux qui l’animent au quotidien !
Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103801 »}]
Lever de rideau sur les coulisses du Théâtre Massenet !
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