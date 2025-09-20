Visites du toit de la basilique Saint-Denis Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Visites du toit de la basilique Saint-Denis Basilique Saint-Denis Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visites du toit de la basilique Saint-Denis 20 et 21 septembre Basilique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

A partir de 7 ans, porter des chaussures fermées. Cette visite n'est pas recommandée pour les personnes sujettes au vertige.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Participez à une visite exceptionnelle du toit de la basilique de Saint-Denis !

Découvrez les secrets du monument en visitant une partie habituellement fermée au public. Une occasion unique d’admirer l’architecture gothique sous un autre angle et de profiter d’un panorama inédit sur la ville et le chantier de la flèche en reconstruction.

Visites groupées de 15 minutes.

Basilique Saint-Denis Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148098354 https://www.saint-denis-basilique.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.suivezlafleche.com/sinscrire-a-notre-newsletter/ »}] Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, une première église voit le jour sans doute au Ve siècle.

Dès la mort du roi Dagobert, en 639, et jusqu’au XIXe siècle, l’abbatiale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. En parcourant la basilique cathédrale Saint-Denis et sa crypte, vous croiserez les plus célèbres rois et reines de France. Ils témoignent du pouvoir des plus grandes dynasties françaises, depuis les Mérovingiens jusqu’aux Capétiens, en passant par les Carolingiens. Découvrez les effigies de Dagobert, Pépin le Bref, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le tombeau d’Henri II et de Catherine de Médicis !

La basilique des XIIe-XIIIe siècles, telle qu’on la connaît aujourd’hui, mesure 108 mètres de long et ses voûtes culminent à 29 mètres. Son immense transept est illuminé par deux roses somptueuses de plus de 12 mètres de diamètre qui servirent de modèle pour Notre-Dame de Paris. En transports : Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument. RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied. RER B (puis Bus 153 ou 253). En voiture : À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

Visite commentée

