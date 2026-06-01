Visites du verger de Belle-Cour – 5 et 7 juin, Au Verger de Belle-Cour, Montbert

Visites du verger de Belle-Cour – 5 et 7 juin 5 et 7 juin Au Verger de Belle-Cour Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Verger, travail des arbres, récolte et pressage… plongez dans les différentes étapes de transformation des fruits. La visite se terminera par une dégustation.

Visites prévues le vendredi 5 juin de 17h à 19h30 et le dimanche 7 juin de 10h à 12h30 pour des groupes de 40 personnes maximum. Pensez à vous inscrire

Événement en partenariat avec Grand Lieu Communauté

Au Verger de Belle-Cour 47.05337113072486, -1.4898703990486324 Montbert 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandlieu.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 34 94 59 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gab44.org/visite-de-la-prairie-des-songes-dimanche-7-juin-ok/laprairiedessonges@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.auvergerdebellecour.fr/ »}]

Venez découvrir une ferme arboricole biologique et le cycle de production des pommes et des poires, du verger jusqu’à leur transformation en jus.

Orlane Boisard