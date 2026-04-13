Visites d’un jardin botanique d’exception en occitanie, Les jardins de Petite Fée, Rosis
Visites d’un jardin botanique d’exception en occitanie, Les jardins de Petite Fée, Rosis dimanche 7 juin 2026.
Visites d’un jardin botanique d’exception en occitanie Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Les jardins de Petite Fée Hérault
Gratuit, entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Vsites guidées ou libre des jardins composés de 22 thèmes.
Les jardins de Petite Fée Chemin .du moulin, 34610 Rosis Rosis 34610 Hérault Occitanie 33(0)625870295 Jardin botanique ouvert toute l’année, avec :
– un espace bivouac
– une aire de pique-nique
– un point d’eau
– des services sur place Randonnée des gorges de colombières
Parking VL camping-car à proximité.
Vsites guidées ou libre des jardins composés de 22 thèmes.
©les jardins de Petite Fée
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