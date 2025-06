Visites d’une réserve du Château-Musée Château-Musée de Nemours Nemours 21 septembre 2025 07:00

Château-Musée de Nemours 1 rue Gauthier Ier Nemours Seine-et-Marne

Le Château-Musée conserve plus de 25 000 œuvres dans ses réserves. Le temps d’une visite flash, venez découvrir un de ces espaces pour mieux comprendre les coulisses d’un musée.

Château-Musée de Nemours 1 rue Gauthier Ier

Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 28 27 42 resa.chateaumusee@ville-nemours.fr

English :

The Château-Musée stores over 25,000 works of art. Take a flash tour and discover one of these areas to get a better understanding of what goes on behind the scenes at a museum.

German :

Das Schlossmuseum bewahrt in seinen Lagerräumen mehr als 25.000 Kunstwerke auf. Im Rahmen einer Flash-Tour können Sie einen dieser Räume besichtigen, um einen Einblick hinter die Kulissen eines Museums zu erhalten.

Italiano :

Lo Château-Musée ospita oltre 25.000 opere d’arte nelle sue riserve. Venite a fare una visita lampo di una di queste aree per scoprire cosa succede dietro le quinte di un museo.

Espanol :

El Château-Musée alberga más de 25.000 obras de arte en sus reservas. Venga a hacer una visita relámpago a una de estas zonas para saber más sobre lo que ocurre entre bastidores en un museo.

