Visites éclairage de l’exposition Apprends-moi à coudre/scier Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visites éclairage de l’exposition Apprends-moi à coudre/scier

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21 2025-09-28

Visites éclairages en présence de l’artiste.



Laura Ben Hayoun Stepanian, artiste originaire de Valence, suit les trames ambiguës entre diaspora et Arménie indépendante, entre Valence et Erevan.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Illuminated tours in the presence of the artist.



Laura Ben Hayoun Stepanian, an artist from Valencia, follows the ambiguous paths between diaspora and independent Armenia, between Valencia and Yerevan.

German :

Beleuchtungsführungen in Anwesenheit des Künstlers.



Laura Ben Hayoun Stepanian, eine Künstlerin aus Valencia, folgt den mehrdeutigen Mustern zwischen Diaspora und unabhängigem Armenien, zwischen Valencia und Eriwan.

Italiano :

Visite guidate in presenza dell’artista.



Laura Ben Hayoun Stepanian, artista valenciana, segue i percorsi ambigui tra la diaspora e l’Armenia indipendente, tra Valencia e Yerevan.

Espanol :

Visitas guiadas en presencia del artista.



Laura Ben Hayoun Stepanian, artista valenciana, recorre los ambiguos caminos entre la diáspora y la Armenia independiente, entre Valencia y Ereván.

