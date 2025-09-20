Visites éclairages de l’exposition « L’Arménie du sacré à l’épreuve du temps » CPA Valence

25 personnes maximum par visite

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ces visites éclairages vous proposent une introduction à l’exposition « L’Arménie du sacré à l’épreuve du temps ». Une exploration sensible et poétique de l’Arménie millénaire, à travers le regard d’artistes, de photographes, en dialogue avec des objets issus du Musée arménien de France.

CPA 14 Rue Louis Gallet, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475801300 https://www.le-cpa.com/ Équipement culturel de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, le Cpa est un centre d’interprétation dédié à l’histoire des peuples et des cultures, et à l’histoire, à la mémoire et à l’actualité des migrations et des conflits contemporains. En s’appuyant sur l’exemple de la diaspora arménienne installée dans la Drôme, pour proposer un parcours permanent, une programmation et une médiation qui inscrivent cette histoire particulière dans celle plus large des XXe et XXIe siècles, il privilégie l’approche comparative pour interroger la singularité de cette expérience et sa dimension universelle et aborder l’histoire et la mémoire dans une logique de compréhension du monde présent. Un projet scientifique et culturel actualisé a accompagné le projet de rénovation et d’extension de l’établissement (2016-2018). Le label Ethnopôle lui a été attribué en 2018, pour soutenir notamment son programme d’actions de recherche, de médiation et de formation sur le thème « Migrations, Frontières, Mémoires ». Le CPA est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h / Samedis et dimanches de 14h à 18h Fermeture les jours fériés. Pour les visites ou activités en groupe, les horaires sont adaptables. Tarifs variés : consultez le site internet.

Le Cpa / Valence Romans Agglo