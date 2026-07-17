Visites en coulisse !, Médiathèque Lucien Brenot, Chevigny-Saint-Sauveur
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Lucien Brenot · Chevigny-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Visites en coulisse ! Samedi 3 octobre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque Lucien Brenot Côte-d’Or
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:45:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement national Biblis en folie nous vous proposons de découvrir les coulisses du métier de bibliothécaire.
Quel est le chemin votre livre, cd, dvd ou jeux a suivi avant d’arriver dans vos mains ? Vous avez la curiosité de découvrir ce qui se cache derrière les mots désherbage, pilon, Dewey, bulletinage, catalogage ?
Alors retrouvez nous lors de l’une de nos visites ou vous pourrez nous poser toutes vos questions sur la face cachée de votre médiathèque !
Sur inscription par téléphone ou par mail.
À partir de 7 ans accompagné par un adulte.
Médiathèque Lucien Brenot Place du Général de Gaulle 21800 Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny-Saint-Sauveur 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380481533 https://mediatheque.chevigny-saint-sauveur.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0380481533 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@chevigny-saint-sauveur.fr »}]
Biblis en folie 2026
©biblisenfolie/MédiathèqueChevigny-Saint-Sauveur