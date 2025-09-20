Visites en duo de la Villa Bloch Villa Bloch Poitiers

Visites en duo de la Villa Bloch Villa Bloch Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Groupe limité. Inscription obligatoire, du 8 au 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les visites de 14h sont traduites en Langue des signes française.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Découvrez la Villa Bloch, l’ancienne demeure de Jean-Richard Bloch, devenue lieu de résidences d’artistes !

Vous pourrez visiter la maison, en apprendre davantage sur le parcours de cet homme à la fois intellectuel engagé, écrivain et journaliste, et découvrir le projet de la Villa Bloch.

Visite assurée par un guide et l’un des architectes ayant participé à la transformation de la maison.

Villa Bloch 138 rue de la Mérigotte, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 30 81 87 »}] En mars 2017, la ville de Poitiers lance un nouveau projet culturel : l’ancienne maison de Jean-Richard Bloch, la villa Bloch, deviendra un lieu de résidences pour quatre artistes.

Son objectif est de rendre un hommage vivant à la mémoire de Jean-Richard Bloch et à la liberté d’expression, qu’il a défendue toute sa vie. En écho à la générosité et à l’humanisme de Jean-Richard Bloch, qui a accueilli beaucoup d’artistes en exil à la Mérigote, un des espaces de résidence de la villa Bloch est réservé à un auteur fuyant le régime répressif de son pays d’origine.

La ville de Poitiers est devenue membre du réseau international des villes-refuges ICORN (International Cities of Refuge Network), qui invitent, accueillent et accompagnent un auteur persécuté (écrivain, journaliste, caricaturiste…) pour une période de deux ans.

