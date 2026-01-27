Visites en famille Aden-Marseille. D’un port à l’autre Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Visites en famille Aden-Marseille. D’un port à l’autre

Du 10/02 au 29/03/2026 le mercredi à partir de 15h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-03-29

2026-02-10

Visites commentées en famille dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre au Centre de la Vieille Charité.Familles

Visites commentées en famille de l'exposition Aden-Marseille. D'un port à l'autre.



• En famille

• Sans réservation dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Family tours as part of the Aden-Marseille. From one port to another at the Centre de la Vieille Charité.

