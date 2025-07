Visites en famille Archives de Rennes Rennes

Visites en famille Archives de Rennes Rennes Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

**Visites guidées du bâtiment des Archives de Rennes spécial familles**

Venez visiter les Archives de Rennes accompagnés de vos enfants (6-12 ans). Découvrez les espaces habituellement inaccessibles au public et remontez le temps grâce aux archives !

Dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700