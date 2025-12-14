Visites en famille Ateliers d’artistes Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visites en famille Ateliers d’artistes

Vendredi 27 février 2026.

À 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans). Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Ateliers d’artistes .Enfants

Plongez dans l’imaginaire des artistes et les coulisses de leurs créations.



• A 10h enfants de 3 à 5 ans (durée 1h)

• A 14h30 enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles

• Pour faciliter le bon déroulement des visites éveil, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts offers a family tour: Ateliers d’artistes .

L’événement Visites en famille Ateliers d’artistes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Ville de Marseille