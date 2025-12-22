Visites en famille au Musée d’Art Contemporain [mac], Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement
Visites en famille au Musée d’Art Contemporain [mac]
Du 10/01 au 28/03/2026 le mercredi et samedi de 14h à 15h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-03-28 15:00:00
2026-01-10
Visite en famille au Musée d’Art Contemporain [mac].Enfants
L’équipe des publics du [mac] propose une visite spécialement conçue pour les enfants accompagnés pour une expérience partagée et animée des œuvres.
• À partir de 6 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr
English :
Family visit to the Musée d’Art Contemporain [mac].
