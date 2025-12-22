Visites en famille au Musée d’Art Contemporain [mac], Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Visites en famille au Musée d’Art Contemporain [mac]

Du 10/01 au 28/03/2026 le mercredi et samedi de 14h à 15h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Visite en famille au Musée d’Art Contemporain [mac].Enfants

L’équipe des publics du [mac] propose une visite spécialement conçue pour les enfants accompagnés pour une expérience partagée et animée des œuvres.



• À partir de 6 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family visit to the Musée d’Art Contemporain [mac].

L’événement Visites en famille au Musée d’Art Contemporain [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-22 par Ville de Marseille