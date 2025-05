Visites en famille : Drôles de spécimens – Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 24 mai 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 14:30 – 15:30

Gratuit : non 2€50 à 8€ Tarifs : Plein : 8€Réduit pour les bénéficiaire d’un tarif réduit d’entrée* : 5€Réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité d’entrée** : 4€,Très réduit*** : 2,50€ * jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte famille nombreuse** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduit*** jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass musées de la métropole de Nantes ou du Pass Nantes En famille, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Nos spécimens sont naturalisés, empaillés, en liquide ou des moulages. Découvrons ensemble qui sont ces spécimens qui peuplent les vitrines du Muséum à travers leurs radiographies.Visite d’une heure, en famille à partir de 7 ans les samedis 24 mai et 28 juin à 14h30.Réservation sur la billetterie en ligne ou au 02 40 41 55 00Réservation possible à partir du premier mardi de chaque mois pour le mois suivant.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home