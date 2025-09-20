VISITES EN FAMILLE : Les petits architectes du temps Musée d’Histoire de Marseille Marseille

VISITES EN FAMILLE : Les petits architectes du temps Musée d’Histoire de Marseille Marseille samedi 20 septembre 2025.

VISITES EN FAMILLE : Les petits architectes du temps 20 et 21 septembre Musée d’Histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Gratuit sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

A partir de 7 ans

A l’aide d’un livret-jeux, viens découvrir les élements architecturaux présents sur le site du Port antique ! Corne du port, nécropole, bassin d’eau douce, remparts, mais aussi les édifices qui se sont construits autour et au-dessus du site et qui font la ville d’aujourd’hui. Ce site offre un voyage unique dans l’Histoire de Marseille, à toi d’y différencier toutes les époques !

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 36 00 http://www.musee-histoire.marseille.fr/ http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-histoire@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 36 00 »}] Le parcours vivant et attrayant du musée permet de découvrir les 26 siècles d’existence de la plus ancienne ville de France grâce à 4000 pièces exposées et une centaine de dispositifs multimédias.

13 séquences chronologique, introduites par un objet-phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Les séquences se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.

Horaires : Du mardi au dimanche : de 9h à 18h. Fermeture hebdomadaire les lundis, sauf lundis de Pâques et lundi de Pentecôte. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

Tarifs : Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, personnes handicapées et un accompagnateur, centre de loisirs sans hébergement (CLSH), scolaires, chômeurs et bénéficiaire du RSA…

Tarif réduit pour les personnes de plus de 65 ans, les achats en groupe de plus de 15 personnes… Métro 1 Vieux-Port ou Colbert – Métro 2 Noailles – Tram 2 arrêt Belsunce Alcazar – Bus 35,49,55

A partir de 7 ans

Musée d’Histoire de Marseille