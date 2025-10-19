Visites en réalité virtuelle Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

Entrée libre et gratuite. À partir de 10 ans.

Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Venez explorer Notre-Dame de Paris à la fin du XVIIIᵉ siècle grâce à une modélisation en réalité virtuelle unique.

Parcourez les différents recoins de la cathédrale à 360° pour découvrir ou redécouvrir ce monument parisien d’une manière unique.

Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

©Ubisoft